Кевин Пангос и Денис Захаров в матче с ЦСКА. Фото: БК "Зенит"

Кевин Пангос и Денис Захаров в матче с ЦСКА. Фото: БК "Зенит"

Россия может получить дополнительное место в следующем розыгрыше Евролиги, сообщает ТАСС со ссылкой на президента организации Жорди Бартомеу. Руководство Единой лиги ВТБ сейчас ведет переговоры с Евролигой по поводу предоставления wild card российскому клубу.

«Мы общаемся с менеджментом Единой лиги ВТБ по поводу предоставления wild card, — пояснил Бертомеу. — Уверен, в течение нескольких недель мы достигнем какой-то договоренности».

Право участия в следующем сезоне Евролиги имеют ЦСКА, как один из клубов-основателей турнира, и УНИКС, вышедший в финал Кубка Европы.

По данным ряда источников, третьим участником Евролиги станет петербургский «Зенит». Питерцы в этом сезоне второй раз учваствовали в розыгрыше Евролиги и впервые вышли в плей-офф. В четвертьфинале «Зенит» уступил победителю регулярного сезона «Барселоне» (2-3 в серии).