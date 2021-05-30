Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне получил серьезную травму в финале Лиги чемпионов против «Челси» (0:1). Как написал бельгиец в Twitter, врачи диагностировали ему перелом носа и левой орбитальной кости. 29-летний хавбек травмировался в середине второго тайма после столкновения с защитником «Челси» Антонио Рюдигером.

По данным ESPN, участие де Брейне в групповом турнире Евро-2020 маловероятно. Ему понадобится три недели, чтобы кости глазницы правильно срослись. При этом футболист сохраняет шансы сыграть на чемпионате Европы: на стадии плей-офф он сможет вернуться и играть в специальной защитной маске.

Таким образом, де Брейне почти точно пропустит первый матч группового турнира против сборной России. Игра пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге. Также на групповом этапе бельгийцы встретятся с Данией (17 июня, Копенгаген) и Финляндией (21 июня, Санкт-Петербург).