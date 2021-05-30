«Шахтер» отказался от идеи купить полузащитника «Сассуоло» Жереми Бога, утверждает La Gazzetta Dello Sport. Вице-чемпионы Украины сочли игрока сборной Кот-д’Ивуара слишком дорогим. «Сассуоло» не готов расставаться с ним меньше, чем за 40 миллионов евро.

Контракт Бога с клубом рассчитан до конца следующего сезона. В прошлом сезоне он провел 27 матчей в серии A, забил 4 гола и отдал 2 передачи.

Помимо «Шахтера», интерес к Бога проявляет ряд ведущих клубов Италии, включая «Ювентус» и «Аталанту», за которую выступает россиянин Алексей Миранчук.