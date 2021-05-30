мВ первом круге Открытого чемпионата Франции теннисистка обыграла «лаки-лузера» белоруску Ольгу Говорцову. Говорцова смогла взять у Весниной только один гейм и уступила 1:6, 0:6. Матч длился ровно один час.

Веснина сделала шесть эйсов и допустила одну двойную ошибку против трех у ее соперницы.

Во втором круге соперницей Весниной станет 11-я «сеяная» чешка Петра Квитова.

Первой из россиянок во второй круг пробилась Анастасия Павлюченкова, которая одолела Кристину Макхэйл из США (6:4, 6:0).

Помимо Павлюченковой и Весниной, в основной сетке «Ролан Гарроса» сыграют еще восемь россиянок: Екатерина Александрова (против Винус Уильямс), Маргарита Гаспарян (Энн Ли), Анна Блинкова (Хэйли Баптист), Варвара Грачева (Лара Арруабаррена-Весино), Светлана Кузнецова (Виктория Азаренко), Анастасия Потапова (Лейла Фернандес), Вероника Кудерметова (Аманда Анисимова) и Дарья Касаткина (Мияки Дои).