Стали известны подробности возможного трансфера нападающего «Чертаново» Сергея Пиняева. Как сообщает «Спорт-Экспресс», в случае перехода 16-летнего форварда в «Локомотив», он отправится в аренду в «Крылья Советов».

17 мая Пиняев объявил об уходе из родного «Чертаново». В прессе появились два основных клуба-претендента на вундеркинда: «Локомотив» и «Барселона». Сообщалось, что если каталонцы подпишут Пиняева, то отдадут его в аренду в «Химки».

Пиняев уже в 13 лет проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед», а в 15 дебютировал во взрослом футболе. В августе 2020 года форвард вышел в матче ФНЛ против «Спартака-2» и отдал голевую передачу через полминуты после появления на поле.

Всего в сезоне-2020/21, первом полноценном во взрослом футболе, Пиняев провел 30 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.