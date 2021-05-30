Представитель INEOS Эган Берналь стал победителем многодневки «Джиро д’Италия». 24-летний колумбиец дебютировал на одной из трех главных многодневных велогонок.

В 2019 году Берналь выиграл «Тур де Франс», став самым молодым победителем «Большой петли» за 110 лет.

Второе место в общем зачете занял Дамиано Карузо (Bahrain Victorious), отставший от победителя на 1.29. Тройку замкнул Саймон Йейтс (Team BikeExchange) с отставанием 4.15.

Российский велогонщик «Астаны» Александр Власов остановился в шаге от пьедестала, финишировав с отставанием 6:40.