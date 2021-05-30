Сборная Белоруссии потерпела разгромное поражение от Швейцарии в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею со счетом 0:6. Счет швейцарцы открыли уже на 37-й секунде — отличился Кристоф Берчи. Дублем отметился Жоэль Вермен (18:01 и 52:03), также голы забивали Свен Андригетто (21:09), Грегори Хофманн (32:15) и Фабрис Херцог (в меньшинстве, 57:43).

Швейцария обеспечила себе место в плей-офф с четырьмя победами и двумя поражениями в шести играх. Белоруссия выиграла только один из шести матчей (1:0 со Швецией) и досрочно лишилась шансов на попадание в 1/4 финала.

В заключительном туре группового турнира Швейцария встретится с Великобританией, а Белоруссия — с Россией. Обе игры состоятся 1 июня.

В группе B Канада разгромила Италию — 7:1. После первого периода канадцы вели 4:0. Шайбы забросили Коул Перфетти (2:33), Эндрю Манджапане (8:04), Трой Стечер (11:33) и Адам Энрике (11:56).

Во втором периоде итальянец Анджело Мичелли отыграл одну шайбу (30:31). Манджапан оформил дубль (34:48), а затем Максим Комтуа в меньшинстве сделал счет 6:1 (37:28). Окончательный счет установил Брэндон Пирри (55:54).

Италия проиграла все шесть матчей в основное время. Ей осталось провести матч с США (1 июня). Канада одержала три победы и потерпела три поражения и занимает пятое место в таблице. В заключительном туре «кленовые листья» сыграют с лидером группы B Финляндией.