Сборная России по волейболу уступила Японии в матче кругового турнира мужской Лиги наций. Счет по сетам — 2:3. Россияне уступили в первом сете 26:28, затем одержали победу с таким же счетом, выиграли третий сет 25:20, уступили в четвертом 21:25. Решающий сет остался за Японией — 16:14.

Сборная России потерпела первое поражение в нынешнем розыгрыше Лиги наций. До этого волейболисты победили Нидерланды и Иран (оба раза — 3:1). Следующим соперником россиян станет команда США, матч состоится 3 июня.

Япония выиграла все три матча — 3:0 с Ираном и 3:2 с Нидерландами. Следующим соперником японцев станет Сербия, встреча также пройдет 3 июня.