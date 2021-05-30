Россиянка Вероника Кудерметова вышла во второй круг «Ролан Гаррос». 29-я ракетка турнира в двух сетах обыграла представительницу США Аманду Анисимову — 7:6 (7:5), 6:1.

Партия длилась 1 час 24 минуты, Кудерметова взяла четыре подачи соперницы, Анисимовой удалось сделать два брейка.

Кудерметова сделала шесть подач навылет, Анисимова — две. На счету российской теннисистки 3 двойных ошибки, у ее соперницы — на одну больше.

Во втором круге Кудерметова встретится с одной из двух представительниц Чехии — Мария Боузкова и Катержина Синякова проводят матч в эти минуты.

Кудерметова стала третьей теннисисткой из России, вышедшей во второй круг турнира. Ранее это удалось Елене Весниной, которая обыграла «лаки-лузера» белоруску Ольгу Говорцову (6:1, 6:0), и Анастасии Павлюченковой, одолевшей американку Кристину Макхэйл (6:4, 6:0).

В основной сетке «Ролан Гаррос» сыграют еще семь россиянок: Екатерина Александрова (против Винус Уильямс), Маргарита Гаспарян (Энн Ли), Анна Блинкова (Хэйли Баптист), Варвара Грачева (Лара Арруабаррена-Весино), Светлана Кузнецова (Виктория Азаренко), Анастасия Потапова (Лейла Фернандес) и Дарья Касаткина (Мияки Дои).