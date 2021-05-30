ЦСКА намекнул на переход нападающего «Сочи» Антона Заболотного. В СМИ уже неоднократно появлялась информация, что бывший форвард «Зенита» продолжит карьеру в московском клубе.

Армейцы в Twitter выложили фото тренировки сборной России, где изображен Заболотный и три действующих футболиста ЦСКА: Марио Фернандес, Игорь Дивеев, а также Максим Мухин, который на днях перешел в армейский клуб из «Локомотива».

«Как думаете, сколько игроков ЦСКА на фото? Правильный ответ — завтра утром», — говорится в сообщении клуба.

Заболотный — воспитанник ЦСКА, но еще не играл за основную команду. В сезоне-2020/21 он провел 30 матчей в РПЛ и Кубке России, забил 10 голов и отдал 4 передачи. За «Зенио» он выступал с января 2018 по август 2019 года.

Футболисты в настоящее время проходят в Австрии подготовку к чемпионату Европы-2020.

В групповом турнире Евро-2020 россияне сыграют с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).