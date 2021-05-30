«Зенит» стал чемпионом России в первенстве для игроков не старше 14 лет. В финальном матче сине-бело-голубые обыграли «Спартак» со счетом 1:0. Единственный мяч в составе команды Максима Коваленко и Константина Линева провел Арсений Суглобов с пенальти на 37-й минуте.

До финала «Зенит» выиграл все матчи, кроме одного — в групповом турнире команда уступила «Спартаку», зато в решающей игре смогла взять у него реванш.

Для команд «Газпром»-Академии титул стал четвертым в сезоне. До этого победы на всероссийских соревнованиях завоевали команды 2003, 2004 и 2005 года.

Финальный матч прошел в Крымске, команду поддержал главный тренер основы «Зенита» Сергей Семак.