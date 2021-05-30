Бывший капитан сборной Франции, чемпион мира-1998 Тьерри Анри вернулся в тренерский штаб сборной Бельгии по футболу. Об это официально объявил Twitter национальной команды. 43-летний Анри будет снова ассистировать Роберто Мартинесу.

Анри уже входил в штаб Мартинеса с 2016 по 2018 год и помог бельгийцам взять бронзу ЧМ-2018. После этого специалист начал самостоятельную тренерскую карьеру. Он возглавлял родной «Монако», в составе которого играет Александр Головин, а также клуб MLS «Монреаль Импэкт».

Бельгия сыграет в групповом турнире Евро-2020 с Россией. Очный поединок команд состоится в Санкт-Петербурге 12 июня. Также бельгийцы встретятся в группе с Данией (17 июня, Копенгаген) и Финляндией (21 июня, Санкт-Петербург).