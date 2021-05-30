ЦСКА не смог завоевать бронзовые медали баскетбольной Евролиги-2020/21. В матче за третье место армейцы уступили «Милану» со счетом 73:83.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист армейцев Торнике Шенгелия, набравший 26 очков. Помимо него, не меньше 10 баллов результативности у ЦСКА набрали Йоханнес Фойгтманн (13), Иффе Лундберг (11) и Никита Курбанов (10).

У итальянской команды не меньше 10 очков набрали Серхио Родригес (16), Кайл Хайнс (15), Калеб Тарчевски (13), Шэйвон Шилдз (13), Риккардо Мораскини (11), и Владимир Мицов (10).

В полуфинальном матче «Финала четырех» ЦСКА уступил «Эфесу», который сегодня встретится в финале с «Барселоной».

Другой российский участник Евролиги «Зенит» пробился в 1/4 финала, где проиграл «Барсе» в серии 2-3.