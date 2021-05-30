Руководство «Фиорентины» никогда не общалось с агентом нападающего команды Александра Кокорина Тимофеем Бердышевым, сообщает Firenze Viola. Руководство «фиалок» не вело с агентом переговоров и вообще не знакомо с ним.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» 27 января 2021 года. Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро, соглашение рассчитано до лета 2024 года.

Кокорин в составе «Фиорентины» четыре раза выходил на замену в играх серии A и провел в общей сложности 94 минуты, не отметившись результативными действиями.

В прессе появилась информация, что Кокорина может подписать «Кальяри», но в клубе опровергли ее.