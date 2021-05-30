Россиянка Анастасия Потапова не смогла пробиться во второй круг «Ролан Гаррос». В игре первого круга она уступила представительнице Канады Лейле Анни Фернандес — 2:6, 1:6.

Канадке для победы понадобился всего 1 час 1 минута, она взяла пять подач соперницы. Потаповой не удалось сделать ни одного брейка, при этом она выполнила три подачи навылет против нуля эйсов у Фернандес. Двойных ошибок у Потаповой также было больше — пять против одной.

Во втором круге Фернандес встретится с победительницей матча Осеан Доден — Мэдсон Кис.

Потапова стала первой представительницей из России, не сумевшей пробиться во второй круг «Ролан Гаррос»-2021. Ранее своих соперниц победили Анастасия Павлюченкова (6:4, 6:0 с американкой Кристиной Макхэйл), Елена Веснина (6:1, 6:0 с белоруской Ольгой Говорцовой) и Вероника Кудерметова (7:6 (7:5), 6:1 с американкой Амандой Анисимовой).

В основной сетке «Ролан Гаррос» сыграют еще шесть россиянок: Екатерина Александрова (против Винус Уильямс), Маргарита Гаспарян (Энн Ли), Анна Блинкова (Хэйли Баптист), Варвара Грачева (Лара Арруабаррена-Весино), Светлана Кузнецова (Виктория Азаренко) и Дарья Касаткина (Мияки Дои).