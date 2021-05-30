«Миннесота» готова предложить долгосрочный контракт нападающему своей команды Кириллу Капризову, утверждает The Athletic. «Уайлд» предлагает ему соглашение на максимально возможный срок — восемь лет.

В среднем Капризов будет получать по контракту более 8 миллионов долларов за сезон.

При этом агент игрока Пол Теофанос советует подписать соглашение на более короткий срок.

Капризов перешел в «Миннесоту» перед стартом нынешнего сезона, заключив двухлетний контракт. В дебютном сезоне 24-летний олимпийский чемпион Пхенчхана провел в регулярном чемпионате 55 матчей, набрав 51 (27+24) очко. В плей-офф на его счету 3 (2+1) очка в семи играх.

29 мая Капризов был номинирован на награду NHL Fan Choice Awards в номинации «европейский прорыв года». Кроме того, форвард стал первым в истории «Миннесоты» новичком клуба, сумевшим отличиться в седьмой игре серии. Это «Уайлд» не помогло, и команда уступила в первом раунде «Вегасу» (3-4).