Главный тренер дубля «Реала» «Кастильи» Рауль может возглавить основную команду мадридцев, утверждает AS. Сейчас президент клуба Флорентино Перес рассматривает его в качестве приоритетного варианта, если не удастся договориться с Маурисио Почеттино. Аргентинский специалист сейчас возглавляет ПСЖ и недавно уведомил руководство парижан о намерении покинуть клуб. При этом в «Реале» не торопятся начинать переговоры с ним, чтобы не испортить с владельцами ПСЖ отношений. Это нужно, чтобы в перспективе приобрести у них лидера атак Килиана Мбаппе.

При этом на Почеттино также претендует «Тоттенхэм», в котором специалист работал с 2014 по 2019 год.

Еще одиним кандидатом на пост наставника «Реала» называется Антонио Конте, покинувший «Интер» после завоевания с ним титула чемпиона Италии. Однако сейчас в «Реале» уже не рассматривают его кандидатуру как приоритетную

Рауль начал тренерскую карьеру в юношеской команде «Реала» в 2018 году, а в 2019-м возглавил дубль — «Кастилью». В качестве футболиста форвард начал карьеру в «Реале» в 1994 году и играл за него до 2010 года, с 2003 по 2010-й был капитаном команды. Рауль установил рекорд «Реала» по числу игр в чемпионате Испании (550) и по общему количеству матчей (741), а также был рекордсменом по голам (323), пока его не обошел Криштиану Роналду (450).