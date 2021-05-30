Защитник «Челси» Антонио Рюдигер принес извинения полузащитнику «Манчестер Сити» Кевину де Брейне. В финальном матче Лиги чемпионов, который состоялся 29 мая, лондонцы выиграли со счетом 1:0. В середине второго тайма Рюдигер нанес тяжелую травму де Брейне. Врачи диагностировали ему перелом носа и левой орбитальной кости.

«Приношу извинения де Брейне в связи с травмой. Конечно, это было ненамеренно, я уже пообщался с Кевином лично и желаю ему скорейшего выздоровления. Надеюсь, мы очень скоро снова увидим его на поле», — написал Рюдигер в Twitter.

Хавбек сборной Бельгии де Брейне почти точно пропустит первый матч группового турнира чемпионата Европы по футболу против сборной России. Игра пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге. Также на групповом этапе бельгийцы встретятся с Данией (17 июня, Копенгаген) и Финляндией (21 июня, Санкт-Петербург).