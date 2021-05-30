Белоруска Виктория Азаренко выиграла у россиянки Светланы Кузнецовой в матче первого круга «Ролан Гаррос». Российская победительница Открытого чемпионата Франции-2009 уступила Азаренко в трех сетах — 4:6, 6:2, 3:6.

Матч длился 2 часа 2 минуты. В первом сете соперницы регулярно брали подачи друг друга: Азаренко сделала четыре брейка, Кузнецова — три.

Во втором сете Кузнецова взяла еще три подачи 15-й «сеяной» теннисистки, а та ответила только одной.

В решающем третьем сете Азаренко сделала два брейка и повела 5:1. Кузнецова взяла подряд чужую подачу и свою, но все же уступила 3:6.

Во втором круге соперницей Азаренко станет датчанка Клара Таусон, которая одолела победительницу квалификации Екатерину Горгодзе из Грузии — 6:4, 6:2.

Помимо Кузнецовой, барьер первого круга не смогла преодолеть еще одна россиянка — Анастасия Потапова, которая проиграла канадке Лейле Анни Фернандес 2:6, 1:6.

Еще три россиянки выиграли свои матчи первого круга: Анастасия Павлюченкова взяла верх над американкой Кристиной Макхэйл (6:4, 6:0), Елена Веснина разгромила белоруску Ольгу Говорцову (6:1, 6:0), а Вероника Кудерметова вырвала победу у представительницы США Аманды Анисимовой — 7:6 (7:5), 6:1.

В основной сетке «Ролан Гаррос» стартуют еще пять россиянок: Екатерина Александрова (против Винус Уильямс), Маргарита Гаспарян (Энн Ли), Анна Блинкова (Хэйли Баптист), Варвара Грачева (Лара Арруабаррена-Весино) и Дарья Касаткина (Мияки Дои).