Официальный Twitter Лиги чемпионов опубликовал символическую сборную сезона-2020/21. Она была составлена на основании очков, набранных футболистами в Fantasy Football.

В нее попали четыре футболиста «Челси», который второй раз в истории стал победителем турнира. В финальном матче лондонцы обыграли «Манчестер Сити». Также в команде нашлось место четырем футболистам «горожан» и по одному представителю «Ливерпуля», дортмундской «Боруссии» и ПСЖ.

Полностью символическая сборная выглядит следующим образом: Эдуар Менди («Челси») — Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Антонио Рюдигер («Челси»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Сесар Аспиликуэта («Челси») — Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Жоржиньо («Челси»), Фил Фоден («Манчестер Сити») — Мохамед Салах («Ливерпуль»), Эрлинг Холанн («Боруссия» Дортмунд), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

Примечательно, что в команде не нашлось места полузащитнику «Челси» Нголо Канте, который был признан лучшим игроком финала.