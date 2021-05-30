Новым главным тренером «Нижнего Новгорода» может стать болгарский специалист Станимир Стойлов, сообщает Telegram-канал «Дети лимита». Отмечается, что руководство нижегородцев рассматривает также кандидатуры тренеров из Сербии, Румынии и России. С главным тренером клуб должен определиться до 5 июня.

Ранее в прессе появилась информация, что нижегородцев примет бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков. 38-летний специалист в сезоне-2020/21 возглавлял «Томь», которую покинул после вылета из ФНЛ в ПФЛ.

Стойлов ранее возглавлял болгарские «Левски» (2003-2008), «Литекс» (2008-2009) и «Ботев» (2013-2014), кипрский «Анортосис» (2011) и сборную Болгарии (2007 и 2009-2010), после чего четыре сезона работал в «Астане» (2014-2018). Последним местом его работы стала сборная Казахстана, которую Стойлов возглавлял с 2018 по 2019 год.

Стойлов с «Левски» выиграл два чемпионата Болгарии, с «Астаной» — четыре чемпионата, Кубок и два Суперкубка Казахстана.

«Нижний Новгород» по итогам сезона-2020/21 занял третье место в таблице ФНЛ, но вышел в премьер-лигу из-за того, что ставший вторым «Оренбург» не получил лицензию.

«Нижним Новгородом» в сезоне-2020/21 руководил Роберт Евдокимов, но в мае он покинул свою должность и был заменен на Антона Хазова, исполняющего обязанности главного тренера.