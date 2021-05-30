Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини сократил состав команды для подготовки к Евро-2020 до 28 футболистов. В число отсеянных попали вратарь Алессио Краньо («Кальяри»), защитники Кристиано Бираги («Фиорентина») и Мануэль Лаццари («Лацио»), полузащитник Гаэтано Кастровилли («Фиорентина») и нападающие Мойзе Кин (ПСЖ), Джакомо Распадори («Сассуоло») и Винченцо Грифо («Фрайбург»).

В список из 28 игроков вошли:

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Алекс Мерет («Наполи»), Сальваторе Сиригу («Торино»).

Защитники: Франческо Ачерби («Лацио»), Алессандро Бастони («Интер»), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (оба – «Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Эмерсон Палмьери («Челси», Англия), Алессандро Флоренци (ПСЖ, Франция), Джанлука Манчини, Леонардо Спинаццола (оба – «Рома»), Рафаэл Толои («Аталанта»).

Полузащитники: Николо Барелла, Стефано Сенси (оба – «Интер»), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба – «Рома»), Жоржиньо («Челси», Англия), Мануэль Локателли («Сассуоло»), Маттео Пессина («Аталанта»), Марко Верратти (ПСЖ, Франция).

Нападающие: Андреа Белотти («Торино»), Доменико Берарди («Сассуоло»), Федерико Бернардески, Федерико Кьеза (оба – «Ювентус»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье, Маттео Политано (оба – «Наполи»).

Финальная заявка сборной из 26 футболистов станет известна 1 июня после встречи команды в Риме. Италия в групповом турнире Евро-2020 сыграет с Турцией (11 июня), Швейцарией (16 июня) и Уэльсом (20 июня). Все игры пройдут на Олимпийском стадионе в Риме.