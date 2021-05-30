Сборная Уэльса по футболу назвала заявку на чемпионат Европы по футболу-2020. Почти все из 26 футболистов представляют английские клубы. Исключения составили защитник «Санкт-Паули» Джеймс Лоуренс и хавбек «Ювентуса» Аарон Рэмзи. Правами на форварда Гарета Бэйла владеет «Реал», но сезон-2020/21 он отыграл в «Тоттенхэме»,

Вратари: Уэйн Хеннесси («Кристал Пэлас», Англия), Дэнни Уорд («Лестер», Англия), Адам Дэвис («Сток Сити», Англия)

Защитники: Джеймс Лоуренс («Санкт-Паули», Германия), Бен Дэвис, Джо Родон (оба — «Тоттенхэм», Англия), Крис Мефам («Борнмут», Англия), Крис Гантер («Чарльтон», Англия), Рис Норрингтон-Дэвис («Шеффилд Юнайтед», Англия), Неко Уильямс («Ливерпуль», Англия), Коннор Робертс, Бен Кабанго (оба — «Суонси Сити», Англия).

Полузащитники: Джо Аллен («Сток Сити», Англия), Джо Моррелл («Лутон Таун», Англия), Итан Ампаду («Челси», Англия), Мэттью Смит («Манчестер Сити», Англия), Джонни Уильямс, Рубин Колуилл (оба — «Кардифф Сити», Англия), Аарон Рэмзи («Ювентус», Италия), Дилан Левитт («Манчестер Юнайтед», Англия), Дэвид Брукс («Борнмут», Англия), Харри Уилсон («Ливерпуль», Англия).

Нападающие: Кифер Мур, («Кардифф Сити», Англия), Гарет Бэйл («Тоттенхэм», Англия), Тайлер Робертс («Лидс», Англия), Тайлер Робертс («Лидс», Англия).

Уэльс в групповом турнире Евро-2020 сыграет со Швейцарией (12 июня, Баку), Турцией (16 июня, Баку) и Италией (20 июня, Рим).