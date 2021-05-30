Сборная Швеции одержала волевую победу над Словакией в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2021.

Счет на последней минуте первого периода открыл словак Петер Цегларик. В середине второго периода на 31-й минуте Маркус Серенсен забросил ответную шайбу. В третьем периоде скандинавы отличились дважды: на 52-й минуте Виктор Олофсон реализовал большинство, а затем Исак Лундстрем из «Анахайма» в меньшинстве забросил в пустые ворота за 13 секунд до сирены.

Швеция поднялась на четвертое место в группе A и сохраняет перед последним туром шансы на плей-офф. При этом у идущей пятой Чехии на 1 очко меньше и в запасе одна игра.

Благодаря поражению словаков, Россия сохранила лидерство в группе A с 4 победами и 1 поражением. Аналогичные показатели у Швейцарии и Словакии.

31 мая Швеция встретится с Россией, а Словакия 1 июня — с Чехией.