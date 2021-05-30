Сборная Финляндии на чемпионате мира по хоккею вырвала победу хозяев турнира сборной Латвии — 3:2. Счет открыл Саку Маеналайнен на четвертой минуте. Мартинс Дзиеркалс забросил ответную шайбу на 19-й минуте.

Ииро Пакаринен вывел финнов вперед на 36-й минуте. Дзиеркалс оформил дубль на 54-й.

Исход встречи решил овертайм, в котором 19-летний форвард Антон Лунделл отличился на 64:56.

На счету Финляндии 4 победы в основное время, одна победа и одно поражение в овертайме и первое место в группе. Суоми досрочно гарантировали себе место в плей-офф, в заключительном туре им предстоит провести игру с Канадой (1 июня).

Латвия выиграла два матча в основное время, трижды уступила в овертайме и один раз — в основное время. Хозяева ЧМ-2021 имеют в активе 9 очков и идут шестыми, уступая по дополнительным показателям Германии и Канаде. 1 июня им предстоит встреча с немцами.