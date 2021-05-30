Сборная России по хоккею проведет шестой матч группового турнира чемпионата мира-2021. Соперником команды Валерия Брагина станет команда Швеции.

В расположение сборной России прибыл вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, но он не сыграет до старта плей-офф, поскольку находится на карантине.

После пяти туров россияне с 12 очками лидируют в группе A. На их счету победы над Чехией (4:3), Великобританией (7:1), Данией (3:0), Швейцарией (4:1) и поражение от Словакии (1:3).

Для Швеции игра с Россией станет последней на групповом этапе. Скандинавы идут в таблице на четвертом месте и рискуют не попасть в плей-офф. На турнире в Риге они обыграли Швейцарию (7:0), Великобританию (4:1) и Словакию (3:1) и уступили Дании (3:4), Белоруссии (0:1) и Чехии (2:4).

Матч Россия — Швеция начнется в 20:15 по московскому времени. Игру в прямом эфире покажет Первый канал.

В другой игре группы A 31 мая встретятся Чехия и Дания. Матч начнется в 16:15 по Москве.

В группе B США встретится с Германией (16:15), а Норвегия — с Казахстаном (20:15).