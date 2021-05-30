Теннисисты и теннисистки начали борьбу в первом круге «Ролан Гаррос»-2021. Футбольный «Зенит» потерял место в первой корзине жеребьевки Лиги чемпионов. Российские волейболисты потерпели первое поражение в Лиге наций, колумбийский велогонщик Эган Берналь выиграл «Джиро д’Италия», «Зенит» выиграл первенство России до 14 лет. Самые интересные новости спорта 30 мая – в дайджесте Nevasport.

«Зенит» потерял место в первой корзине жеребьевки ЛЧ из-за победы «Челси»

Лондонский «Челси» выиграл Лигу чемпионов, в финальном матче одолев «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Из-за этого петербургский «Зенит» попадет в третью корзину при жеребьевке группового этапа турнира на сезон-2021/22. В первую корзину в число сеяных попадают чемпионы шести первых лиг в таблице коэффициентов УЕФА — Англия, Испания, Италия, Германия, Франция и Португалия. Также в первую корзину распределяются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Российский ультрамарафонец Попов утонул в Мордовии

Российский ультрамарафонец Владимир Попов утонул в Мордовии вечером 28 мая. Спортсмен приехал в гости к родным в Зубово-Полянский район после очередного забега, в рамках которого преодолел дистанцию от Москвы до Грозного за 20 дней. В пятницу вечером он купался в пруду неподалеку от села Мордовская Поляна. Переплывая водоем, он ушел под воду, не добравшись до середины.

Хачанов в трех сетах выбил Веселы с «Ролан Гарроса»

Россиянин Карен Хачанов вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции. Теннисист в трех сетах победил чеха Иржи Веселы — 6:1, 6:2, 6:3. Матч продолжался 1 час 35 минут.

Пропустивший 3 года Мозгов попал в расширенный состав сборной России на отбор к Олимпиаде

На официальном сайте Российской федерации баскетбола был опубликован расширенный состав сборной России для подготовки к отборочному турниру Олимпиады в Токио. В него вошел центровой «Химок» Тимофей Мозгов. 34-летний баскетболист в апреле вернулся в спорт после трехлетнего отсутствия.

Колумбиец Берналь выиграл «Джиро д’Италия»

Представитель INEOS Эган Берналь стал победителем многодневки «Джиро д’Италия». 24-летний колумбиец дебютировал на одной из трех главных многодневных велогонок.

Российские волейболисты проиграли Японии, потерпев первое поражение в Лиге наций

Сборная России по волейболу уступила Японии в матче кругового турнира мужской Лиги наций. Счет по сетам — 2:3. Россияне уступили в первом сете 26:28, затем одержали победу с таким же счетом, выиграли третий сет 25:20, уступили в четвертом 21:25. Решающий сет остался за Японией — 16:14. Сборная России потерпела первое поражение в нынешнем розыгрыше Лиги наций.

Три российские теннисистки вышли во второй круг «Ролан Гаррос»

Три россиянки выиграли свои матчи первого круга «Ролан Гаррос»: Анастасия Павлюченкова взяла верх над американкой Кристиной Макхэйл (6:4, 6:0), Елена Веснина разгромила белоруску Ольгу Говорцову (6:1, 6:0), а Вероника Кудерметова вырвала победу у представительницы США Аманды Анисимовой — 7:6 (7:5), 6:1. Барьер первого круга не сумели преодолеть Светлана Кузнецова (4:6, 6:2, 3:6 с Викторией Азаренко) и Анастасия Потапова (2:6, 1:6 с Лейлой Фернандес).

«Зенит» U14 на глазах Семака победил «Спартак» и стал чемпионом России

«Зенит» стал чемпионом России в первенстве для игроков не старше 14 лет. В финальном матче сине-бело-голубые обыграли «Спартак» со счетом 1:0. Единственный мяч в составе команды Максима Коваленко и Константина Линева провел Арсений Суглобов с пенальти на 37-й минуте.

Василий Подколзин перешел из СКА в «Ванкувер»

«Ванкувер» объявил о подписании контракта с нападающим Василием Подколзиным. 19-летний форвард заключил трехлетний контракт новичка. В прошедшем сезоне Подколзин выступал за СКА.

Швеция вырвала победу у Словакии, Россия осталась лидером группы ЧМ

Сборная Швеции одержала волевую победу над Словакией в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2021. Благодаря поражению словаков, Россия сохранила лидерство в группе A с 4 победами и 1 поражением. Аналогичные показатели у Швейцарии и Словакии.

«Эфес» победил «Барселону» и впервые выиграл Евролигу

Турецкий «Эфес» впервые в истории стал победителем баскетбольной Евролиги. В финальном матче подопечные Эргина Атамана одолели победителей регулярного чемпионата «Барселону» со счетом 86:81.