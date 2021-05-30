Маурицио Сарри может стать новым главным тренером «Лацио». Как сообщает журналист Николо Скира в Twitter, специалист ведет переговоры с римлянами, но пока не может договориться по зарплате. «Лацио» предлагает ему 2,5 миллиона евро в год, а Сарри настаивает на 4 миллионах.

Последним местом работы Сарри был «Ювентус», который он покинул летом 2020 года после завоевания чемпионского титула. При этом «Юве» все еще выплачивает зарплату 62-летнему специалисту, но стороны могут расторгнуть соглашение летом.

«Лацио» в сезоне-2020/21 занял шестое место в Серии A. После окончания сезона клуб покинул Симоне Индзаги, возглавлявший его с 2016 года. Изначально стороны договорились продлить соглашение, но тренер в последний момент передумал. По информации прессы, он принял приглашение «Ювентуса».

До туринской команды Сарри работал с рядом клубов Италии, включая «Наполи» с 2015 по 2018 год, а в сезоне-2018/19 возглавлял «Челси», с которым выиграл Лигу Европы.