Сборная Швейцарии по футболу обыграла США в контрольном матче со счетом 2:1. Счет уже на пятой минуте открыл хавбек «Лос-Анджелес Гэлакси» Себастьян Ллетгет.

Швейцарцам понадобилось всего 5 минут, чтобы забить ответный мяч. На 10-й минуте защитник «Торино» Рикардо Родригес поразил ворота Итана Хорвата.

На 42-й минуте Родригес мог оформить дубль, но не смог реализовать пенальти, пробив мимо ворот.

Победный гол на 63-й минуте провел Стивен Цубер из «Айнтрахта». С 2013 по 2014 год хавбек защищал цвета московского ЦСКА.

Швейцария проходит подготовку к чемпионату Европы по футболу-2020. В групповом турнире подопечные Владимира Петковича сыграют с Уэльсом (12 июня, Баку), Италией (16 июня, Рим) и Турцией (20 июня, Баку).