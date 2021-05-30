Турецкий «Эфес» впервые в истории стал победителем баскетбольной Евролиги. В финальном матче подопечные Эргина Атамана одолели победителей регулярного чемпионата «Барселону» со счетом 86:81.

Самым результативным игроком встречи стал Василие Мичич из «Эфеса», набравший 25 очков.

На счету Кори Хиггинса из «Барсы» 23 очка, его одноклубник Брэндон Дэвис сделал дабл-дабл (17 очков + 11 подборов).

Помимо них, больше 10 очков смогли набрать игроки турецкой команды Шейн Ларкин (21) и Сетрач Санли (12), а также каталонские баскетболисты Кайл Курич (18) и Никола Миротич (11).

«Финал четырех» проходил при пустых трибунах в Кельне. В полуфинальном поединке «Эфес» вырвал победу у московского ЦСКА — 89:86. «Барса» переиграла «Милан» — 84:82. В поединке за третье место итальянцы оказались сильнее ЦСКА со счетом 83:73.

«Эфес» второй раз подряд играл в финале Евролиги. В 2019 году турки уступили ЦСКА (83:91). Розыгрыш турнира в 2020 году был прерван из-за пандемии коронавируса.

Петербургский «Зенит» в сезоне-2020/21 впервые в истории вышел в плей-офф, где в 1/4 финала уступил «Барсе» (2-3 в серии).