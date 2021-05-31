В Риге (Латвия) продолжается чемпионат мира по хоккею. Сегодня, 31 мая, состоятся четыре матча — по два в группах А и В.

В группе А сборная Чехии сыграет с Данией, Россия — со Швейцарией. Первый матч начнется в 16:15 по московскому времени, второй — в 20:15. На данный момент швейцарцы возглавляют турнирную таблицу группы А, имея 12 очков. Столько же и у России, идущей на втором месте. Чехия и Дания набрали по восемь баллов и занимают пятое и шестое места соответственно.

В группе В США встретится с Германией (16:15 мск), Норвегия — с Казахстаном (20:15). Американцы (12) идут на втором месте таблицы, уступая лидирующим финнам три очка. Казахстан с 10 баллами третий, Германия (9) — четвертая. Сборная Норвегии (5) занимает предпоследнее место.