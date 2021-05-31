Защитник ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Дивеев описал главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

«Черчесова могу охарактеризовать тремя словами: требовательный, настойчивый и позитивный. Когда в кругу собираемся, любит пошутить. Но требовательность — это главное. Это самый требовательный тренер пока в моей карьере. Постоянно подсказывает. Всегда именно не скажет, а крикнет», — приводит слова Дивеева «Чемпионат».

Напомним, сборная России под руководством Черчесова готовится к предстоящему чемпионату Европы. Сначала команда тренировалась в Новогорске, затем отправилась на сбор в Австрию.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на 2021 год и будет проходить в период с 11 июня по 11 июля.

Сборная России попала в группу В, где сыграет с Бельгией, Данией и Голландией. Перед стартом Евро-2020 россияне проведут товарищеские матчи с Польшей (1 июня) и Болгарией (5 июня) , которые будут завершать подготовку к турниру.