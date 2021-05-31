Российский теннисист Андрей Рублев сохранил третью позицию в обновленной версии Чемпионской гонки АТР, опубликованной в понедельник, 31 мая.

Первое место в списке занимает грек Стефанос Циципас, второе — серб Новак Джокович. В первую пятерку также входят немец Александр Зверев и россиянин Даниил Медведев. Испанец Рафаэль Надаль занимает шестое место, россиянин Аслан Карацев — седьмое. Замыкают десятку Хуберт Хуркач из Польши, итальянец Маттео Берреттини и норвежец Каспер Рууд.

Российский теннисист Карен Хачанов потерял одну позицию и стал 34-м.

Напомним, сейчас в Париже проходит открытый чемпионат Франции. Накануне Хачанов выиграл матч первого круга против Иржи Веселы. Медведев, Рублев и Карацев стартуют сегодня.