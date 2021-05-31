Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл прокомментировала высказывание тренера Этери Тутберидзе по поводу внесения мельдония в список запрещённых препаратов.

На своей странице в «Инстаграме» Баюл опубликовала фрагмент интервью, в котором Тутберидзе рассуждает о мельдонии. Тренер отметила, что препарат не имеет никаких допинговых свойств, но помогает восстанавливаться, поэтому американцы приравняли его к допингу. По мнению Тутберидзе, российской стороне следовало составить ответное заявление и указать, что мельдоний не относится к допингу.

«Я не понимаю, почему многие спортсмены попались на этом. 1 января 2016 года было объявлено, что этот препарат будет введён в список запрещённых. Назвали последнюю дату. Почему не дошла информация до каких-то федераций?» — рассуждала Тутберидзе в 2019 году.

«Такое ощущение, что тренеры не несут ответственность за малолетних? До 18 он вообще запрещён детям для приёма. Нет данных о безопасности и эффективности применения мельдония у детей в возрасте до 18 лет, поэтому применение препарата у этой категории пациентов противопоказано», — написала Баюл.