Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, в какую сумму обойдётся поездка российских спортсменов на Олимпийские игры в Токио (Япония).

«На данный момент смета составляет приблизительно 300 млн рублей, но, скорее всего, сумма возрастёт. Что касается дополнительных расходов из-за переноса Игр, то это порядка 40 млн рублей, связанных с пандемией. При этом мы сейчас в процессе переговоров о возврате средств за неиспользованные билеты на соревнования и гостиничные номера, которые не будут задействованы из-за значительного сокращения количества гостей и официальных лиц», — приводят слова Позднякова «Ведомости».

Глава ОКР добавил, что на подготовку к Олимпиаде суммарно потратили около 1,2 миллиарда рублей, большая часть из которых пошла на дополнительное финансирование спортивных федераций. Он объяснил, что иностранные специалисты не могут быть сотрудниками ЦСП, поэтому заключают контракты непосредственно с федерациями, а комитет помогает оплачивать их работу.

Напомним, Олимпийские игры должны были состояться прошлым летом, но были перенесены из-за пандемии коронавируса. Они будут проходить в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.