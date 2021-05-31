Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова совершила прыжок с парашютом. Об этом она рассказала на своей странице в «Инстаграме». Накануне аналогичное видео показал семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

«Я познаю парашютный спорт последние несколько лет. Это одно из моих любимых занятий в свободное время. В этот раз я впервые попробовал полететь на спине, получилось не лучшим образом. После этого проведу некоторое время в аэродинамической трубе, чтобы попрактиковаться. После покажу вам прогресс», — написал британский гонщик.

Напомним, Щербакова в минувшем сезоне в третий раз подряд победила на чемпионате России и в статусе лидера команды отправилась на чемпионат мира в Стокгольм (Швеция), где завоевала золотую медаль. Она тренируется в Москве под руководством Этери Тутберидзе.