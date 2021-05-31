Нападающий Василий Подколзин попрощался с болельщиками петербургского СКА. В воскресенье, 30 мая, стало известно, что 19-летний хоккеист подписал контракт новичка с «Ванкувер Кэнакс».

«Очень рад, что все так получилось, что отыграл в СКА целых три года. Петербург стал для меня практически домом, считаю, что вырос здесь и как хоккеист, и как человек. Хочу поблагодарить руководство, тренеров, партнеров и, конечно, болельщиков за эти три сезона», — приводит слова Подколзина сайт СКА.

Хоккеист добавил, что навсегда запомнит свой первый матч и первую смену с Дацюком и Гусевым. Он поблагодарил болельщиков за поддержку и пожелал им вместе с командой выиграть Кубок Гагарина.

Напомним, в минувшем сезоне КХЛ 19-летний форвард отыграл 35 матчей за СКА в регулярном чемпионате. Он забросил пять шайб и сделал шесть результативных передач, заработав показатель полезности «+6». В плей-офф Подколзин провел 16 встреч, в которых тоже заработал 11 (6+5) очков при показателе полезности «+2».