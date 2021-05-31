19-летний испанский футбольный арбитр Фернандо Алькарас Берналь скончался на разминке перед матчем чемпионата региона Мурсия.

Судья потерял сознание на поле за 15 минут до начала встречи, затем у него начались судороги. Медицинский персонал не смог спасти Берналя, матч был отложен.

«Никто и никогда не готов сообщать такие новости. Мы глубоко опечалены смертью Фернандо Алькараса Берналя. Наши мысли с самыми близкими людьми Фернандо. Покойся с миром», — гласит сообщение на странице Федерации футбола региона Мурсия в «Твиттере».

Напомним, в апреле текущего года ушел из жизни 20-летний экс-игрок испанского клуба «Лас-Пальмас» Луис Охеда. Причина смерти футболиста не уточнялась.