Российский голкипер «Тампы Бэй-Лайтнинг» Андрей Василевский признан первой звездой матча второго раунда Кубка Стэнли против «Каролины Харрикейнз». Игра проходила на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли (США) и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Василевский отразил 37 бросков по воротам из 38. Второй звездой признан нападающий «Тампы» Барклай Гудроу, третьей — защитник «Каролины» Джейк Бин.

Напомним, в составе победителей по шайбе забросили Брейдон Пойнт и Гудроу, единственный гол за «Каролину» забил Бин.

«Лайтнинг», таким образом, вышли вперед в серии — 1-0. Следующая встреча состоится в ночь со 2 на 3 июня по московскому времени и начнется в 2:30.