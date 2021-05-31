Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан написал открытое письмо, в котором объяснил свой уход из клуба.

По словам Зидана, в марте 2019 года он согласился вернуться в команду, потому что его попросил об этом Флорентино Перес. Аналогичные просьбы специалист получал и со стороны болельщиков, поэтому принял решение о возвращении.

«Я решил уйти и хочу объяснить причины этого решения. Я ухожу, но я не устал тренировать. В мае 2018 года я покинул «Реал», потому что после двух с половиной лет и множества побед почувствовал, что команде нужно обновление, чтобы остаться на высочайшем уровне. Сейчас всё иначе. Я ухожу, потому что чувствую, что клуб больше не верит в меня и не оказывает поддержку в строительстве команды на долгосрочную перспективу», — цитирует письмо Зидана AS.

По словам француза, человеческие отношения для него важнее денег и славы, поэтому ему было больно читать новости о том, что в случае поражения его отправят в отставку. Зидан подчеркнул, что такие сливы в СМИ плохо влияют на всю команду, а также порождают недопонимание.

Напомним, 27 мая Зидан официально покинул «Реал». Сначала руководство мадридцев хотело пригласить на его место Массимилиано Аллегри, но когда тот практически договорился о возвращении в «Ювентус», «сливочные» переключились на кандидатуру Маурисио Почеттино.