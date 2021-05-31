Самый неприятный момент финального матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси» произошел в середине второго тайма. Полузащитник «горожан» Кевин де Брёйне лицом врезался в плечо защитника соперников Антонио Рюдигера. Обоим игрокам оказали помощь, и де Брёйне в результате в слезах покинул поле, уступив его Габриэлу Жезусу. Под глазом бельгийца вырос огромный синяк. Он смог вернуться на стадион и досмотреть игру, попутно прикладывая к месту повреждения лед.

На следующий день после игры де Брёйне сообщил в твиттере неутешительный диагноз: переломы костей носа и левой глазницы.

Несмотря на всю неприятность эпизода, эта травма может оказаться полезной… для сборной России.

Уже 12 июня Санкт-Петербург примет матч первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между Россией и Бельгией. Бельгийцы – наш самый серьезный соперник по группе. В рейтинге ФИФА команда Роберто Мартинеса занимает первое место, в составе – россыпь звезд европейских клубов, а в двух последних матчах – как раз в рамках отбора Евро – бельгийцы уверенно разнесли подопечных Станислава Черчесова – 3:1, 4:1.

Кевин де Брёйне – системообразующий игрок не только «Ман Сити», но и сборной Бельгии. Мартинес использует его во всех значимых матчах сборной, оставляя в запасе только на второстепенные игры вроде недавней с Белоруссией (которую бельгийцы разорвали 8:0). И его отсутствие может серьезно сказаться на игре бельгийцев.

А то, что де Брёйне не сыграет с Россией, почти стопроцентный факт. По данным ESPN, на восстановление после такого повреждения требуется порядка трех недель. Таким образом, де Брёйне не сыграет не только против нашей команды, но и вообще пропустит весь групповой турнир Евро.

Многолетний врач сборной России и «Спартака» Юрий Васильков согласен с испанским изданием и даже считает, что бельгиец вообще не сыграет на чемпионате Европы.

«После перенесенной травмы у человека волей-неволей создается страх ее повторения. Тут, помимо врачей-хирургов, косметологов, надо будет поработать чуть ли не с психологами, — сказал Васильков в интервью «Спорт-Экспрессу». — Его ждет операционный и восстановительный периоды, работа с косметологами. На ближайшем чемпионате Европы де Брёйне не сыграет».

Врач добавил, что при оптимальном раскладе футболист восстановится к началу следующего сезона чемпионата Англии.

ESPN же предполагает, что де Брёйне будет готов к матчам плей-офф, но играть ему придется в специальной защитной маске. По иронии судьбы такую маску носит сам Рюдигер, который и нанес ему травму, – в полуфинале Лиги чемпионов против «Реала» он сломал скулу после столкновения с Лукой Модричем.

В любом случае в отсутствие де Брёйне сборной не стоит расслабляться: состав бельгийцев силен и без лидера полузащиты. В средней линии есть Янник Карраско, Тома Менье, хорошо знакомый зенитовским фанатам Аксель Витсель, а в атаке зажигают Ромелу Лукаку и Дрис Мертенс плюс наконец-то набрал форму капитан Эден Азар. Так что Дзюбе и компании все равно придется несладко. Но хочется верить, что у Черчесова есть тайное оружие против бельгийской банды. А дома и стены помогают.

На групповом этапе Евро-2020 Бельгия сыграет с Россией (12 июня, Санкт-Петербург), Данией (17 июня, Копенгаген) и Финляндией (21 июня, Санкт-Петербург).