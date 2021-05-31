Японская теннисистка Наоми Осака может быть дисквалифицирована с «Ролан Гаррос» из-за отказа от общения с прессой. Организаторы турниров «Большого шлема» выпустили совместное заявление, в котором раскритиковали поведение Осаки, пренебрегающей регламентом.

30 мая после победы в первом круге Открытого чемпионата Франции Осака не появилась на послематчевой пресс-конференции и была оштрафована на 15 тысяч долларов.

При этом если она продолжит не появляться на пресс-конференциях, ей грозит отстранение не только с «Ролан Гаррос» но и с других турниров «Большого шлема».

Старшая сестра Наоми Осаки Мари на Reddit написала пост, в котором объяснила поведение теннисистки. По словам Мари Осаки, Наоми всегда было трудно объяснять журналистам свои действия на корте. Перед стартом турнира кто-то ей сказал, что она плохо играет на грунте, и об этом ей напоминают на каждой пресс-конференции.

«После поражения в первом круге в Риме она была не в своей тарелке психологически, — пояснила Мари Осака. — Она сама поверила в то, что не умеет играть на грунте. После этого она решила от всех отстраниться».

Также Мари отметила, что общаться с журналистами тяжело очень многим теннисисткам. Сама она после одного из тяжелых поражений вынуждена была давать пресс-конференцию через силу, а когда увидела заголовки прессы, то расплакалась.

В первом круге «Ролан Гаррос» Осака, «посеянная» под номером 2, победила румынку Патрицию Марию Тиг — 6:4, 7:6 (7:4). Ее следующей соперницей станет еще одна представительница Румынии Ана Богдан.