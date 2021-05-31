«Автомобилист» не укладывается в потолок зарплат КХЛ, который с 2020 года составляет 900 миллионов рублей, утверждает «Спорт-Экспресс». Суммарный доход хоккеистов (базовая зарплата без учета бонусов) составляет 913 миллионов рублей на следующий сезон.

Самым высокооплачиваемым игроком является французский новичок команды Стефан Да Коста, зарплата которого составляет 75 миллионов рублей в год.

Немецкий форвард Брукс Мэйсек получает 60 миллионов в год, Шэйн Принс — 60 миллионов, как и вратарь Якуб Коварж.

При этом суммарная зарплата шести нападающих составляет порядка 365 миллионов в год: помимо 200 миллионов Да Косты, Мэйсека и Принса, Патрис Кормье, Сергей Шумаков и Райан Спунер получают по 55 миллионов в год.

Все, кроме Мэйсека и Шумакова, — новички команды, пополнившие состав в это межсезонье.

При этом самый звездный хоккеист команды Павел Дацюк сейчас не входит в зарплатную ведомость, поскольку его контракт завершен и пока что не был продлен. В прошлом сезоне Дацюк подписал скромное соглашение с зарплатой 10 миллионов в год.

В регулярном чемпионате КХЛ-2020/21 «Автомобились» занял седьмое место на «Востоке», а в первом раунде проиграл будущему обладателю Кубка Гагарина «Авангарду» 1-4.