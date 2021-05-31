Всего десять дней осталось до старта долгожданного Евро-2020. Однако в июне состоятся и другие топовые события, для которых обязательно нужно выкроить время между просмотром футбольных матчей. Nevasport рассказывает, что нельзя пропустить спортивному болельщику в этом месяце.

Евро-2020, 11 июня — 11 июля

Перенесенный с прошлого года чемпионат Европы по футболу, наконец, стартует и будет проходить в 11 городах. Семь матчей примет Санкт-Петербург: изначально планировалось, что их будет четыре, но после отказа Дублина Северной столице достались еще три встречи.

Сборная России попала в одну группу с командами Бельгии, Дании и Финлядии. Финал Лиги чемпионов преподнес нам сюрприз: фаворит группы остался без своего ключевого игрока — бельгиец Кевин де Брёйне получил травму и не сыграет на старте турнира.

«Ролан Гаррос», 30 мая — 13 июня

Не менее ожесточенные баталии будут проходить на парижских кортах: 30 мая стартовали матчи основной сетки «Ролан Гаррос». На турнире выступают сразу пять россиян: помимо привычного трио Медведев-Рублев-Хачанов, играют еще Аслан Карацев и Роман Сафиуллин.

Действующим чемпионом турнира является «король грунта» Рафаэль Надаль. Примечательно, что с момента завоевания трофея прошло меньше года: из-за пандемии коронавируса предыдущий розыгрыш турнира проходил осенью.

Чемпионат мира по хоккею

Приближается к развязке чемпионат мира по хоккею в Риге (Латвия). Сегодня, 1 июня, состоятся заключительные матчи группового этапа, сборная России сыграет с Белоруссией, которая уже потеряла шансы на выход в плей-офф.

3 июня состоятся четвертьфинальные матчи, в которых лидеры одной группы сыграют с четвертыми местами другой группы, а команды занявшие вторые и третьи места встретятся между собой (А1-В4, В1-А4, А2-В3, В2-А3).

Полуфинальные матчи запланированы на 5 июня, а финал и игра за бронзу — на 6-е.

Этапы Гран-при Формулы-1

В самом разгаре сезон в «королевских гонках»: в июне состоятся сразу три этапа Гран-при, первый из них — в Баку уже в этот уик-энд. Вторая подряд городская трасса позволит сохранить интригу, которой так не хватало в Ф-1: после Монако в лидеры вышел Макс Ферстаппен, но его отрыв от Льюиса Хэмилтона составляет лишь четыре очка.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин пока не может бороться за очки, но с каждой гонкой выглядит всё более уверенно: в сложнейших условиях Монте-Карло ему удалось избежать аварий, а вот Мик Шумахер здорово повредил болид.

С 18 по 20 июня будет проходить этап Гран-при во Франции, а 25-27 июня — в Австрии.

Мужская и женская Лига наций

На протяжении всего июня в итальянском Римини будет проходить волейбольная Лига наций — и мужская, и женская. Из-за коронавируса турнир проводится в интересном формате: три игровых дня у женщин чередуются с тремя днями отдыха, во время которых проходят матчи у мужчин. На предварительном этапе, который длится пять недель, каждая команда проводит по 15 встреч. В полуфинал выходят четыре команды, набравшие больше всего очков.

Женская сборная России выступает под руководством Серджо Бузато, мужская — Туомаса Саммельвуо. Наши волейболисты дважды подряд брали золото Лиги наций и могут повторить успех в третий раз. У женской сборной медалей турнира еще не было: в первый раз команда заняла 14-е место, во второй — восьмое.