Нападающий сборной России Антон Заболотный перешел из «Сочи» в ЦСКА, сообщает официальный сайт армейцев. Срок соглашения рассчитан на три года, до конца сезона-2023/24. В составе московской команды форвард будет выступать под номером 91.

Заболотный — воспитанник школы красно-синих, но за основную команду не провел ни одного матча. В сезоне-2020/21 он провел за «Сочи» 30 матчей в РПЛ и Кубке России, забил 10 голов и отдал 4 передачи. С января 2018 по август 2019 года он защищал цвета «Зенита». В начале сезона-2019/20 форвард перешел в «Сочи». В общей сложности в составе южан он отыграл 52 матча, в которых забил 15 голов и отдал 11 передач.

Заболотный в настоящее время проходит в Австрии подготовку к чемпионату Европы-2020.

«Сочи» попрощался с Заболотным, написав: «Спасибо за всё, легенда!».