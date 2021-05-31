Нападающий сборной России по футболу Антон Заболотный эмоционально отреагировал на возвращение в ЦСКА. Сегодня, 31 мая, стало известно о его переходе в армейский клуб из «Сочи». Заболотный — воспитанник красно-синих, но не сыграл за основу ни одного матча.

«Красно-синяя семья, я вернулся, я дома, я счастлив! — написал Заболотный в Instagram. — Хочу поблагодарить команду, тренерский штаб и руководство «Сочи» за эти замечательные 2 года, я желаю вам успехов и всего самого наилучшего».

Контракт Заболотного с ЦСКА рассчитан на три сезона до лета 2024 года, он будет выступать под номером 91.

В сезоне-2020/21 он провел за «Сочи» 30 матчей в РПЛ и Кубке России, забил 10 голов и отдал 4 передачи. С января 2018 по август 2019 года он защищал цвета «Зенита».