Сборная России по футболу на сборах в Австрии. Фото - Twitter сборной России

Сборная России по футболу на сборах в Австрии. Фото - Twitter сборной России

Вчера, 30 мая, игроки и тренеры сборной России по футболу сдали ПЦР-тесты сотрудникам аккредитованной УЕФА лаборатории, сообщает официальный Twitter национальной команды. Сегодня стали известны результаты: все тесты оказались отрицательными. Во второй половине дня команда в полном составе вылетит в Польшу на товарищеский матч в преддверии старта Евро-2020.

Кроме того, сегодня утром в расположение сборной России в рамках внесоревновательного контроля прибыли инспекторы допинг-контроля. Десять футболистов национальной команды сдали тесты. Отмечается, что процедура прошла «в плановом режиме».

30 игроков были вызваны в сборную России в рамках подготовки к Евро-2020. Финальный список из 26 футболистов будет объявлен после сбора в Австрии, который завершится сегодня, 31 мая.

Товарищеская игра Польша — Россия состоится 1 июня, а 5 июня Россия дома примет Болгарию.

На Евро-2020 Россия сыграет в группе с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).