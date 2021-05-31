Бывший форвард московского «Спартака» Денис Давыдов, сейчас выступающий за «Томь», рассказал про нападающего красно-белых Квинси Промеса.

«Мы приехали на сбор в Швейцарию, а я забыл зубную щётку. Мы жили в одном номере со Славой Кротовым, а Квинси постоянно к нам заходил. Ну, Слава в шутку сказал: «Смотри, Давыдов без щётки приехал». Щётку я купил в тот же день, но Промес до конца сборов меня называл вонючкой. Кричал: «Hey, stinky!» — цитирует Давыдова Sport24.

Напомним, Давыдов начинал карьеру в «Спартаке», из которого уходил в аренду в «Млада-Болеслав» и «Спартак» из Юрмолы. В 2018-м году он ушел из московского клуба, затем присоединился к «Нижнему Новгороду», а впоследствии — к софийскому ЦСКА. С прошлого года 26-летний футболист выступает за «Томь».