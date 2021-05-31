Опубликован обновленный рейтинг WTA. По состоянию на 31 мая лидерство продолжает удерживать австралийка Эшли Барти. На ее счету 10 175 очков. В тройку также входят Наоми Осака из Японии (7461) и Симона Халеп из Румынии (6520). В топ-10 изменений не произошло.

Полностью десятка лидеров выглядит следующим образом: 1. Эшли Барти (Австралия, 10175). 2. Наоми Осака (Япония, 7461). 3. Симона Халеп (Румыния, 6520). 4. Арина Соболенко (Белоруссия, 6195). 5. София Кенин (США, 5865). 6. Элина Свитолина (Украина, 5835). 7. Бьянка Андрееку (Канада, 5325). 8. Серена Уильямс (США, 4821). 9. Ига Свентек (Польша, 4435). 10. Каролина Плишкова (Чехия, 4345).

Лучшая из россиянок Вероника Кудерметова продолжает занимать 30-е место. Анастасия Павлюченкова идет 32-й. В топ-100 входят десять представительниц России:

30 (в предыдущем рейтинге — 30). Вероника Кудерметова — 2160

32 (32). Анастасия Павлюченкова — 2 070

34 (33). Екатерина Александрова — 1 940

37 (36). Дарья Касаткина — 1 800

40 (40). Светлана Кузнецова — 1 692

77 (77). Анна Блинкова — 1 068

78 (78). Анастасия Потапова — 1 061

88 (88). Варвара Грачева — 879

96 (96). Вера Звонарева — 847

100 (100). Маргарита Гаспарян — 826