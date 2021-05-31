Опубликован обновленный рейтинг WTA. По состоянию на 31 мая лидерство продолжает удерживать австралийка Эшли Барти. На ее счету 10 175 очков. В тройку также входят Наоми Осака из Японии (7461) и Симона Халеп из Румынии (6520). В топ-10 изменений не произошло.
Полностью десятка лидеров выглядит следующим образом: 1. Эшли Барти (Австралия, 10175). 2. Наоми Осака (Япония, 7461). 3. Симона Халеп (Румыния, 6520). 4. Арина Соболенко (Белоруссия, 6195). 5. София Кенин (США, 5865). 6. Элина Свитолина (Украина, 5835). 7. Бьянка Андрееку (Канада, 5325). 8. Серена Уильямс (США, 4821). 9. Ига Свентек (Польша, 4435). 10. Каролина Плишкова (Чехия, 4345).
Лучшая из россиянок Вероника Кудерметова продолжает занимать 30-е место. Анастасия Павлюченкова идет 32-й. В топ-100 входят десять представительниц России:
30 (в предыдущем рейтинге — 30). Вероника Кудерметова — 2160
32 (32). Анастасия Павлюченкова — 2 070
34 (33). Екатерина Александрова — 1 940
37 (36). Дарья Касаткина — 1 800
40 (40). Светлана Кузнецова — 1 692
77 (77). Анна Блинкова — 1 068
78 (78). Анастасия Потапова — 1 061
88 (88). Варвара Грачева — 879
96 (96). Вера Звонарева — 847
100 (100). Маргарита Гаспарян — 826
Комментарии Развернуть