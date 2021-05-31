Женская сборная Норвегии по биатлону начала подготовку к олимпийскому сезону. Команда проводит тренировочный сбор в Вике на юго-востоке страны.

В официальном «Инстаграме» Федерации биатлона Норвегии появились фотографии с тренировок. «Лето в Норвегии. Чудесные дни в Вике на сборе девушек», — гласит описание к посту.

Напомним, в минувшем сезоне норвежка Тириль Экхофф впервые в карьере завоевала большой Хрустальный глобус. Помимо нее, в составе национальной команды готовятся Эмили Охейм Калькенберг, Каролин Оффигстад Кноттен, Ида Льен, Марте Рёйселанд и Ингрид Ланмарк Тандреволд.

В мужском общем зачете первые два места заняли норвежцы Йоханнес Бё и Стурла Хольм Лагрейд.